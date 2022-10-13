Общество

Священник из города-героя оказался на подводной лодке «Волгоград»

Общество 13.10.2022 21:55
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13.10.2022 21:55



Волгоградский священник встретился с экипажем подводной лодки «Волгоград», базирующейся в городе Заозерск Мурманской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии,  руководитель отдела по взаимоотношениям с вооруженными силами  протоиерей Георгий Лазарев побеседовал с подводниками и передал членам экипажа  образ святого  великого князя Александра Невского.

Священник отслужил  молебен в Свято-Никольском храме и  совершил панихиду по погибшим в годы Великой Отечественной войны на воинском мемориале «Долина смерти».

Фото сайта Волгоградской епархии

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