Священник из города-героя оказался на подводной лодке «Волгоград»









Волгоградский священник встретился с экипажем подводной лодки «Волгоград», базирующейся в городе Заозерск Мурманской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, руководитель отдела по взаимоотношениям с вооруженными силами протоиерей Георгий Лазарев побеседовал с подводниками и передал членам экипажа образ святого великого князя Александра Невского.





Священник отслужил молебен в Свято-Никольском храме и совершил панихиду по погибшим в годы Великой Отечественной войны на воинском мемориале «Долина смерти».







Фото сайта Волгоградской епархии

