В Волгограде семьям погибших на Украине бойцов передают ордена Мужества

В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде сегодня, 13 октября, семьям погибших на Украине военных передают ордена Мужества. Как сообщает ИА «Высота 102», указом Президента РФ посмертно к государственным наградам представлены пятеро военнослужащих.

До конца выполнили свой воинский долг и пали на поле боя:

полковник Мукатов Канат Халимадденович

майор Кожухарь Сергей Владимирович

младший сержант Дудкин Антон Вячеславович

сержант Сенцов Михаил Иванович

рядовой Бочарников Константин Юрьевич

Государственные награды родным и близким бойцов, погибших в ходе проведения специальной военной операции, передают военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и заместитель губернатора региона Геннадий Шевцов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»