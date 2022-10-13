В Волгограде семьям погибших на Украине бойцов передают ордена Мужества

В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде сегодня, 13 октября, семьям погибших на Украине военных передают ордена Мужества. Как сообщает ИА «Высота 102», указом Президента РФ посмертно к государственным наградам представлены пятеро военнослужащих.
До конца выполнили свой воинский долг и пали на поле боя:
полковник Мукатов Канат Халимадденович
майор Кожухарь Сергей Владимирович
младший сержант Дудкин Антон Вячеславович
сержант Сенцов Михаил Иванович
рядовой Бочарников Константин Юрьевич
Государственные награды родным и близким бойцов, погибших в ходе проведения специальной военной операции, передают военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и заместитель губернатора региона Геннадий Шевцов.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»