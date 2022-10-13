Жители аварийных домов двух районов Волгограда досрочно переедут в новые квартиры









Жильцы аварийных домов досрочно получат свыше 360 квартир. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, застройщик уведомил муниципалитет о готовности передать 246 однокомнатных, 57 двухкомнатных, 36 трехкомнатных и 30 четырехкомнатных квартир в новостройках ЖК «Колизей» в ближайшие месяцы – ранее установленного контрактом срока.





Площадь жилых помещений составляет от 27 до 85,3 квадратных метров. В них переедут волгоградцы, проживающие в аварийных домах на ул. 2-ой Штурманской, ул. им. Сулеймана Стальского в Красноармейском районе, в поселке Саши Чекалина в Кировском районе и др., пояснили в мэрии.





Квартиры передаются с выполненной чистовой отделкой, кухонными плитами и установленной сантехникой. Перед приемкой сотрудники администрации Волгограда проверят качество выполненных отделочных работ, а также соответствие квартир условиям контракта. После оформления необходимых документов жилье передадут горожанам уже в текущем году.