Жители аварийных домов двух районов Волгограда досрочно переедут в новые квартиры

Общество 13.10.2022 12:28
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13.10.2022 12:28
Жильцы аварийных домов досрочно получат свыше 360 квартир. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, застройщик уведомил муниципалитет о готовности передать 246 однокомнатных, 57 двухкомнатных, 36 трехкомнатных и 30 четырехкомнатных квартир в новостройках ЖК «Колизей» в ближайшие месяцы – ранее установленного контрактом срока.
Площадь жилых помещений составляет от 27 до 85,3 квадратных метров. В них переедут волгоградцы, проживающие в аварийных домах на ул. 2-ой Штурманской, ул. им. Сулеймана Стальского в Красноармейском районе, в поселке Саши Чекалина в Кировском районе и др., пояснили в мэрии.
Квартиры передаются с выполненной чистовой отделкой, кухонными плитами и установленной сантехникой. Перед приемкой сотрудники администрации Волгограда проверят качество выполненных отделочных работ, а также соответствие квартир условиям контракта. После оформления необходимых документов жилье передадут горожанам уже в текущем году.
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