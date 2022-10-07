Общество

Построенную в Волгограде трассу мечты показали с высоты

Общество 07.10.2022 14:36
0
07.10.2022 14:36


Появилось видео новой 12-километровой дороги, построенной в Советском районе Волгограде в обход поселка Горьковский. 

Как сообщает ИА «Высота 102», церемония торжественного открытия, проезд по трассе нарядной колонны грузовиков, праздничные рукопожатия, торжественные речи и кадры с высоты - все поместилось в 29-секундном видеоролике.

Четырехполосная дорога, напомним, должна взять на себя транзитный поток и вывести его из поселка Горьковского. Это позволит увеличить скорость движения до 90 км/ч, а пропускную способность — до 38 тыс. автомобилей в сутки. 

Присутствующий на торжественной церемонии губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что о строительстве этой дороги местные жители мечтали давно и вот теперь их мечта сбылась.

Видео: администрации Волгоградской области, ВК

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.10.2022 15:27
Общество 07.10.2022 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2022 14:25
Общество 07.10.2022 14:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.10.2022 13:52
Общество 07.10.2022 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2022 13:02
Общество 07.10.2022 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2022 12:47
Общество 07.10.2022 12:47
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2022 12:34
Общество 07.10.2022 12:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.10.2022 12:25
Общество 07.10.2022 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2022 11:49
Общество 07.10.2022 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2022 11:14
Общество 07.10.2022 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2022 10:10
Общество 07.10.2022 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2022 20:25
Общество 06.10.2022 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2022 19:52
Общество 06.10.2022 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2022 18:07
Общество 06.10.2022 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2022 17:31
Общество 06.10.2022 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2022 15:31
Общество 06.10.2022 15:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:48
Экологическое настоящее и будущее Волгоградской области обсудили в облдумеСмотреть фотографии
15:27
Волгоградский МУП компенсирует вред подростку от укуса бродячей собакиСмотреть фотографии
14:36
Построенную в Волгограде трассу мечты показали с высотыСмотреть фотографии
14:25
Волгоградские ученики и родители посмотрели, где и как производят продукты для школьных столовыхСмотреть фотографии
13:52
«Мы понимаем, что здесь не гостиница»: мобилизованные пожаловались Бочарову на отсутствие горячей водыСмотреть фотографии
13:02
Волгоградский НЭТ направит сборы от «Женихов» в фонд поддержки СВОСмотреть фотографии
12:47
Губернатор Бочаров отправился к мобилизованным в учебный центрСмотреть фотографии
12:34
Банк «Открытие»: 76% родителей в ЮФО считают уровень финансовой грамотности достаточным, чтобы учить детейСмотреть фотографии
12:25
Крупнейший детский бассейн в Волгограде превращается в огромный катокСмотреть фотографии
11:49
Грузовики прошли первыми: в Волгограде открыли объезд поселка ГорьковскийСмотреть фотографии
11:44
Под Волгоградом иномарка сбила насмерть 23-летнего пешеходаСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области водитель машины погиб из-за выбежавшего на дорогу лосяСмотреть фотографии
11:25
В России ограничили скорость электросамокатов и гироскутеровСмотреть фотографии
11:14
В Волгограде нашли заблудившуюся бабушку с сумкой на колесикахСмотреть фотографии
10:10
«Захоронение воинов глубже»: волгоградцев привело в шок появление котлована на братской могилеСмотреть фотографии
08:33
«От отца – к сыну»: богатые и влиятельные возглавили Михайловскую городскую думуСмотреть фотографии
07:55
Губернатор нашел нового председателя комитета строительства Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:11
И стол для заседаний: Волгоградская областная дума закупает новую мебель почти на 2 миллиона рублейСмотреть фотографии
20:25
В хуторе Волгоградской области отремонтировали крыльцо ФАПа после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
20:09
В Волжском второй раз судят бывшего чиновника. И тоже за детский садСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
В Волгоградской области признали ошибку мобилизации отца ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
19:24
В Волгоградской области семья срубила на дрова 21 дубСмотреть фотографии
18:07
Володин услышал просьбу волгоградцев о возвращении троллейбусов в Кировский районСмотреть фотографии
17:31
Свекла рекордно подорожала в Волгоградкой области на 6 октябряСмотреть фотографии
17:26
Под Волгоградом 132 га земли очистились от паразитовСмотреть фотографии
16:42
«Подлечился и снова в бой»: подполковнику из зоны СВО в Волгограде вручили госнаградыСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде группу экс-полицейских будут судить за слив данных из базы МВДСмотреть фотографии
16:07
В скандале после игры волгоградского «Ротора» и «Шинника» разберется КДКСмотреть фотографии
15:54
Вкусно и познавательно: «Сады Придонья» презентовали уникальный экскурсионный маршрутСмотреть фотографии
15:33
Абоненты Tele2 могут обменять минуты на трафик в «Одноклассниках» и TwitchСмотреть фотографии
 