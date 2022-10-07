Построенную в Волгограде трассу мечты показали с высоты

Появилось видео новой 12-километровой дороги, построенной в Советском районе Волгограде в обход поселка Горьковский.

Как сообщает ИА «Высота 102», церемония торжественного открытия, проезд по трассе нарядной колонны грузовиков, праздничные рукопожатия, торжественные речи и кадры с высоты - все поместилось в 29-секундном видеоролике.

Четырехполосная дорога, напомним, должна взять на себя транзитный поток и вывести его из поселка Горьковского. Это позволит увеличить скорость движения до 90 км/ч, а пропускную способность — до 38 тыс. автомобилей в сутки.

Присутствующий на торжественной церемонии губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что о строительстве этой дороги местные жители мечтали давно и вот теперь их мечта сбылась.

Видео: администрации Волгоградской области, ВК