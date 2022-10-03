Общество 03.10.2022 10:44
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03.10.2022 10:44
Филиал ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» подключил к электросетям введенный в эксплуатацию многоквартирный дом в строящемся жилом комплексе «Квартал Московский».
Новый жилой массив высокого уровня комфортности возводится в Дзержинском районе г. Волгограда.Мощность технологического присоединения 24-этажного небоскреба составила 874 кВт. Для подключения объекта специалисты сетевой компании построили комплектную трансформаторную подстанцию и проложили две кабельные линии общей протяженностью 500 м. Установленное энергооборудование отвечает всем современным техническим требованиям и позволит обеспечить новоселов стабильным и качественным энергоснабжением.
Фото: ПАО «Россети Юг».
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