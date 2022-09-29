Под Волгоградом прокуратура помогла вернуть инвалиду 10 тысяч рублей

Общество 29.09.2022 15:33
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29.09.2022 15:33
Прокуратура через суд помогла вернуть 67-летнему инвалиду первой группы в Волгоградской области денежные средства, потраченные им на покупку технических средств реабилитации.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обратился в надзорное ведомство с жалобой на нарушение социальных прав.
- Установлено, что заявителю, страдающему редким заболеванием желудочно-кишечного тракта, длительное время не предоставлялись необходимые технические средства реабилитации и комплектующие к ним. В этой связи мужчина был вынужден приобрести их за счет собственных средств, - рассказала Черединина.
Инвалидам, согласно законодательству, гарантируется бесплатное получение технических средств реабилитации.
Камышинским городским прокурором был предъявлен иск о взыскании с регионального отделения Фонда социального страхования РФ денежных средств, потраченных инвалидом на приобретение ТСР. Мировой судья судебного участка №119 Центрального судебного района удовлетворил иск прокурора, взыскав в пользу инвалида порядка 10 тысяч рублей. Исполнение решения взято прокуратурой на контроль.
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