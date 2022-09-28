Суд в Волгограде восстановил право жительницы ЛНР на пенсию

Решением Ворошиловского районного суда Волгограда восстановлено право на пенсионное обеспечение жительницы Луганской Народной Республики, прибывшей в РФ. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, женщина родилась в городе Северодонецк и является гражданкой России. Она приехала в Волгоград, захватив с собой лишь отдельные вещи и документы.

– В июле 2022 года Екатерина Б. обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о назначении страховой пенсии по старости. Однако в удовлетворении указанного заявления ей было отказано в связи с отсутствием необходимых документов – а именно, надлежаще заверенной копии трудовой книжки и сведений, подтверждающих страховой стаж, – говорится в сообщении пресс-службы.

Россиянка просила признать решение Пенсионного Фонда незаконным и возложить на государственное учреждение обязанность повторно рассмотреть ее заявление о назначении пенсии с учетом заверенной последним работодателем копии трудовой книжки, а также фактических сведений о трудовой деятельности и уплате страховых взносов.

Ворошиловский районный суд Волгограда иск жительницы Луганска иск удовлетворил. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.