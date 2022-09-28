В Волгоградской области пояснили судьбу мобилизованных

Родным волгоградцев, которые попали под частичную мобилизацию, пояснили, что ждет мужчин, которые попали из военкоматов в расположение воинских частей. Как сообщили ИА «Высота 102» в призывной комиссии, после обучения их будут отправлять в соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил, где они будут выполнять задачи по предназначению в соответствии с принятыми решениями командования.

Между тем, по сведениям информагентства, мобилизованные прибывают в расположение воинских частей в Волгограде, Волжском и в области, а затем отправляются на учебные полигоны.

Напомним, что в Telgram запущен чат-бот – @mobilizatsia34_bot, написав в который, вы можете получить ответ на свой вопрос или пожаловаться на нарушения в ходе частичной мобилизации. В сообщении необходимо описать проблему и указать: ФИО, дату рождения, населённый пункт, где был призван мобилизованный, в какой части сейчас находится мобилизованный, контактный телефон родственника, с которым можно связаться для уточнения информации.