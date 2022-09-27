В Михайловке построят новый спецприемник для 30 арестантов

Общество 27.09.2022 21:32
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27.09.2022 21:32
В Михайловке Волгоградской области появится новый спецприемник на 30 мест. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком стройки стало ГУ МВД по Волгоградской области. Уже определен победитель, но название компании пока не сообщается. Подрядчик готов построить объект за 96 миллионов рублей. На это ему отведено два года.
Новый спецприемник расположится на улице Серафимовича, 9б. Здание будет трехэтажным и с подвалом. В спецприемнике предусмотрят максимум удобств для арестованных и дежурного наряда. Так, камеры с санузлом будут рассчитаны на двух и четырех человек, предусмотрены кладовые, сушилки одежды и обуви для арестованных, здравпункт, подъемник продуктов. Запроектированы и специфические помещения – комната допроса, комната для психологической разгрузки, хозяйственный блок, а также прогулочный двор на крыше и смотровая площадка.
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