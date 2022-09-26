Общество

Сбер предупреждает о мошенничестве с якобы «белыми» военными билетами

Общество 26.09.2022 15:51
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26.09.2022 15:51


Преступники предлагают некоторым жителям России, подлежащим призыву в связи с объявленной частичной мобилизацией, получить якобы «белый» военный билет и справку о непригодности к военной службе. Потенциальных жертв аферисты ищут в соцсетях и тематических стихийных каналах в мессенджерах, посвящённых выезду из страны во избежание мобилизации. 
За 48 часов и 27 тыс. рублей мошенники обещают обеспечить регистрацию в военкомате с занесением в базу, изготовить необходимые для пересечения границы документы и передать их в любую точку России курьером или заказным письмом. От клиента требуется фотография и ксерокопии страниц паспорта. Получив обязательную предоплату на указанные им реквизиты, мошенник перестаёт выходить на связь, а его клиент не только теряет деньги, но и компрометирует свои персональные данные.
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
Мошенники специально участвуют в распространении информации, призванной вывести людей из равновесия и заставить совершать необдуманные неправильные поступки. Хочу предупредить, что сейчас преступники активно спекулируют на актуальной теме мобилизации. Призываю наших клиентов во всех вопросах, касающихся мобилизационных мероприятий, руководствоваться законом, здравым смыслом и только информацией, полученной из соответствующих официальных источников, а также рассказать об этой новой преступной схеме друзьям и родным.

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