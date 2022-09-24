Минобороны РФ: частичная мобилизация не затронет студентов









Граждане Российской Федерации, состоящие на воинском учёте по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются. С таким разъяснением, сообщает ИА «Высота 102», выступило Минобороны РФ.





Напомним, в первый день объявления мобилизации министр обороны Сергей Шойгу уже заявлял, что студентов не буду вызывать по повесткам в военкоматы. Это же затем подтвердили и в министерстве образования и науки РФ.