Общество

Минобороны РФ: частичная мобилизация не затронет студентов

Общество 24.09.2022 08:03
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24.09.2022 08:03



Граждане Российской Федерации, состоящие на воинском учёте по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются. С таким разъяснением, сообщает ИА «Высота 102», выступило Минобороны РФ.

Напомним, в первый день объявления мобилизации министр обороны Сергей Шойгу уже заявлял, что студентов не буду вызывать по повесткам в военкоматы. Это же затем подтвердили и в министерстве образования и науки РФ.



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