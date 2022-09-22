Цены на бензин повысились в Волгоградской области

Общество 22.09.2022 08:16
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22.09.2022 08:16
Средняя цена на топливо в Волгоградской области выросла за прошедшую неделю на копейку – до 51,3 рубля за литр. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, также на копейку подорожал бензин марки АИ-92 – до 47,97 рубля и АИ-95 (53,26 рубля за литр). Дизтопливо стало дороже на 2 копейки – 52,97 рубля за литр.
Только стоимость бензина АИ-98 осталась неизменной – 58,28 рубля.
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