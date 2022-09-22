Общество

Цены на бензин повысились в Волгоградской области

Общество 22.09.2022 08:16
0
22.09.2022 08:16



Средняя цена на топливо в Волгоградской области выросла за прошедшую неделю на копейку – до 51,3 рубля за литр. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, также на копейку подорожал бензин марки АИ-92 – до 47,97 рубля и АИ-95 (53,26 рубля за литр). Дизтопливо  стало дороже  на 2 копейки –  52,97 рубля за литр.

Только стоимость бензина АИ-98 осталась неизменной – 58,28 рубля. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.09.2022 09:45
Общество 22.09.2022 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2022 09:30
Общество 22.09.2022 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2022 09:27
Общество 22.09.2022 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2022 09:05
Общество 22.09.2022 09:05
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2022 08:43
Общество 22.09.2022 08:43
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 20:10
Общество 21.09.2022 20:10
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 19:41
Общество 21.09.2022 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 18:06
Общество 21.09.2022 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 17:24
Общество 21.09.2022 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 16:34
Общество 21.09.2022 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 15:44
Общество 21.09.2022 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 14:54
Общество 21.09.2022 14:54
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.09.2022 14:48
Общество 21.09.2022 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 14:16
Общество 21.09.2022 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2022 13:39
Общество 21.09.2022 13:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:54
В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой из ЭлистыСмотреть фотографии
09:45
В центре Волгограда столкнулись троллейбус № 9 и маршрутка № 98Смотреть фотографии
09:30
В Госдуме РФ пообещали не забирать последних медиков из сел на СВОСмотреть фотографии
09:27
МВД РФ назвало фейком дежурство сотрудников военкоматов на постах ГИБДДСмотреть фотографии
09:27
Маршрутка из Элисты перевернулась в Волгограде и врезалась в автобусСмотреть фотографииCмотреть видео
09:05
В райцентре Волгоградской области отменили молодежную дискотеку из-за мобилизацииСмотреть фотографии
08:43
Им здесь тепло и сытно: на Мамаевом кургане Волгограда выросла популяция белокСмотреть фотографииCмотреть видео
08:16
Цены на бензин повысились в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:22
«Не удерживал и не проникал»: полиция оценила действия отца, забравшего сына у волгоградкиСмотреть фотографии
21:46
Вандалы оторвались на уличном благоустройстве в ВолжскомСмотреть фотографии
21:00
Удар сковородкой сделал волгоградца поджигателемСмотреть фотографии
20:36
Правительство РФ выделит средства на проведение частичной мобилизацииСмотреть фотографии
20:10
В Волгоградской области досрочно отремонтировали участки трасс на Москву и Ростов-на-ДонуСмотреть фотографии
19:41
«Надо бы поаккуратнее»: волгоградцы «добавили колорита» обновленной набережной за 10 днейСмотреть фотографии
19:02
«Живем на сырой земле»: в Волгограде во время капремонта затопило подвал и квартиры четырехэтажкиСмотреть фотографии
18:06
В Волгограде силовики и военкомы обсудили частичную мобилизациюСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде врачи спасли пациента с тромбом в легких на фоне ковидаСмотреть фотографии
17:24
Андрей Бочаров встретился с делегациями Ирана и БелоруссииСмотреть фотографии
16:38
Шойгу поручил организовать охрану пунктов сбора мобилизованныхСмотреть фотографии
16:34
Организаторы ParkSeason Fest в Волгограде не считают фестиваль провальнымСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде осудят мастера УК за падение школьницы с балкона аварийного домаСмотреть фотографии
15:45
Хороший урожай замедлил темпы инфляции в Волгоградской области до 12,7%Смотреть фотографии
15:44
В Волгограде обсудили реализацию партпроекта «Предпринимательство»Смотреть фотографии
15:16
В Волгограде бывший подрядчик «Газпрома» обвиняется в невыплате зарплатыСмотреть фотографии
14:54
Волонтеры фонда «Дари еду» и представители «Виво Маркет» передали нуждающимся семьям продуктовые наборыСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде назначили нового главврача областной стоматологииСмотреть фотографии
14:16
В зарослях и в обломках: смотрим, как выглядят сегодня башни Т-34 на переднем крае обороны СталинградаСмотреть фотографии
14:09
Летчики и военкомы: кто из волгоградских депутатов имеет боевое или армейское прошлое и мог бы отправиться на СВОСмотреть фотографии
13:39
«Глаз замылился»: в Волгограде плакат с ошибкой в слове «Россия» впопыхах содрали с билбордаСмотреть фотографии
13:16
Вячеслав Володин одобрил участие депутатов Госдумы в СВОСмотреть фотографии
 