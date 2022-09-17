Под Волгоградом проходит праздник вина и сыра









Сегодня, 17 сентября в Дубовке проходит фестиваль "Дубовская лоза". Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Дубовского района Волгоградской области, свою продукцию представят винодельни «Вилла София» из Лебяжьей Поляны Среднеахтубинского района, "Зимовецъ" (Волжский) и житель Дубовки Дмитрий Гусев, глава семейной винодельни "Гусевъ", а также местные сыровары.







В программу будет входить дегустация вина и сыра, каждая винодельня разыграет по ящику вина.





Фото телеграм-канала Дубовский базар

