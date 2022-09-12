«Волгоградэнергосбыт» назвал злостных неплательщиков среди УК





«Волгоградэнергосбыт» назвал самых злостных неплательщиков из числа управляющих компаний, общий долг которых за потребленную электроэнергию составил более 150 миллионов рублей. В списке 20 юридических лиц. Возглавили антирейтинг УК «Наш дом» и ООО «Лада Дом» из Волжского, и ООО УК «Преображение» и ООО УК «Волга-КомСервис» из Волгограда. Как сообщили в компании, долги в настоящее время взыскиваются через суд.

Список должников

Дебиторская задолженность указана на 01.08.2022г.

ООО УК «Наш дом» (г. Волжский) – 24 470 861,63 руб.

ООО «ЛАДА ДОМ» (г. Волжский) – 13 446 233,82 руб.

ООО Управляющая компания «Преображение» (Волгоград) – 12 377 891,42 руб.

ООО «УК «Волга-КомСервис» (Волгоград) – 11 206 620,04 руб.

ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» (Волгоград) – 9 732 145,73 руб.

ООО «УК Жилищный стандарт» (Волгоград) – 8 853 627,04 руб.

ООО «Эксплуатационная служба» (Волгоград) – 8 251 950,33 руб.

ООО «УК «СПЕКТР» (г. Волжский) – 7 899 427,52 руб.

ООО «ЭНЕРГО-ИНВЕСТ» (г. Волжский) – 7 820 520,26 руб.

ООО Группа компаний «Южные районы Волгограда» (Волгоград) – 7 667 453,79 руб.

ООО УК «Уютный дом» (Волгоград) – 7 502 893,88 руб.

ООО «Управляющая организация «Гала Парк» (Волгоград) – 6 463 319,76 руб.

ООО «ПАРАДИГМА» (Волгоград) – 6 230 491,23 руб.

ООО «УПРАВЛЕНИЕ 34» (Волгоград) – 4 318 997,01 руб.

ООО «Управляющая компания «ТЭРА» (Волгоград) – 4 049 936,93 руб.

ООО «УК Возрождение» (Волгоград) – 3 708 030,38 руб.

ООО «Алые паруса» (Волгоград) – 3 471 995,32 руб.

ООО «АНГАРСКОЕ» (Волгоград) – 3 129 173,48 руб.

ООО «УК Надежда» (Волгоград) – 2 746 809,61 руб.

ООО «УК «КОМФОРТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ» (г. Волжский) – 2 616 524,86 руб.

– Просроченная дебиторская задолженность предприятий ЖКХ – серьезная проблема для успешного старта отопительного сезона, подготовка к которому требует финансовых затрат, – отметили в энергокомпании. – Поэтому сегодня рассмотрение дел о задолженности перед ресурсоснабжающими организациями происходит быстрее и жестче.

«Волгоградэнергосбыт» особо обращает внимание руководителей УК-должников на такую перспективу для них, как отзыв лицензии на управление многоквартирными домами.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1110 от 28.10.2014 г. «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» наличие задолженности по оплате электроэнергии за два месяца и более, подтвержденное судебным актом, относится к грубым нарушениям лицензионных требований. Это может повлечь проверки контрольных органов, отзыв действующей лицензии и стать препятствием для ее выдачи в будущем.

– Мы примем все меры воздействия на должников и предотвращения роста задолженности, предусмотренные законодательством. Приложим максимум усилий для возвращения средств, уплаченных в свое время добросовестными потребителями, но «не дошедших» нам, как поставщику ресурсов, – заверяют в «Волгоградэнергосбыте».



