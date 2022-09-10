На пустой дороге в аэропорт Волгограда разбились две легковушки

Происшествия 10.09.2022 20:22
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10.09.2022 20:22
Столкновение двух легковых автомобилей произошло сегодня, 10 сентября, на шоссе Авиаторов по дороге в аэропорт. Как сообщают очевидцы, почти на пустой дороге «Лада Приора» врезалась в «Daewoo Nexia». От удара у иномарки разорвало колесо и оторвало мотор.
- «Daewoo Nexia» двигалась по главной дороге в сторону аэропорта, а «Лада Приора» со второстепенной пыталась совершить левый поворот в сторону центра города. Когда иномарка приблизилась, водитель «Приоры» почему-то решил в нее перестроиться. Обе машины получили серьезные повреждения, пострадавших вроде нет, - рассказали информагентству очевидцы.
Фото: читатели ИА «Высота 102»
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