На пустой дороге в аэропорт Волгограда разбились две легковушки









Столкновение двух легковых автомобилей произошло сегодня, 10 сентября, на шоссе Авиаторов по дороге в аэропорт. Как сообщают очевидцы, почти на пустой дороге «Лада Приора» врезалась в «Daewoo Nexia». От удара у иномарки разорвало колесо и оторвало мотор.













- «Daewoo Nexia» двигалась по главной дороге в сторону аэропорта, а «Лада Приора» со второстепенной пыталась совершить левый поворот в сторону центра города. Когда иномарка приблизилась, водитель «Приоры» почему-то решил в нее перестроиться. Обе машины получили серьезные повреждения, пострадавших вроде нет, - рассказали информагентству очевидцы.









Фото: читатели ИА «Высота 102»



