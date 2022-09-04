На волгоградских трассах за 168 млн проследят за машинами из Украины

На площадке электронных торгов размещена заявка по закупке 40 единиц спецсредств для фиксации нарушений ПДД на дорогах Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аукционную документацию, начальная цена закупки составляет 168 миллионов рублей.

— Поставка специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для обеспечения контроля за дорожным движением должна быть осуществлена с даты заключения контракта по 29 ноября 2022 года включительно, — цитирует информагентство описание объекта закупки.

Стоимость одного следящего устройства составляет 4 200 000 рублей. Комплексы фиксируют такие нарушения как неправильная парковка, превышение скоростного режима, некорректные весогабариты, выезд на «встречку», езда без ремней безопасности и многое другое.

Согласно документам, поставляемые комплексы должны распознавать одновременно все типы государственных номерных знаков, в том числе таких стран как Армения, Казахстан, Белорусси, Абхазия и Украина.