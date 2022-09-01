ФСБ обратилась к жителям Волгограда в связи с массовыми эвакуациями

В Волгограде сегодня, 1 сентября, управление ФСБ России по региону выступило с официальным обращением в связи участившимися случаями ложных анонимных сообщений о минировании органов власти, административных, торговых и других учреждений.

– УФСБ России по Волгоградской области напоминает, что в соответствии со ст.207 УК России за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность. Основанием для уголовного преследования служит заведомо ложная информация о готовящемся взрыве, поджоге либо иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления других общественно опасных последствий, – говорится в письме, полученном редакцией ИА "Высота 102". – Указанные действия, совершенные из хулиганских побуждений, влекут за собой наказание вплоть до ограничения свободы сроком до 3 лет (ч.1 ст.207 УК России).

Сотрудники ФСБ напоминают, что если преступное посягательство направлено на объекты социальной инфраструктуры либо повлекло причинение ущерба на сумму свыше одного миллиона рублей, виновному грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы в соответствии с ч.2 ст.207 УК России.

– Дестабилизация деятельности органов государственной власти путем ложного сообщения об акте терроризма влечет уголовную ответственность вплоть до 8 лет лишения свободы (ч.3 ст.207 УК России), – сообщают в ФСБ. – Те же действия, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются вплоть до 10 лет лишения свободы (ч.4 ст.207 УК России). Кроме того, виновное лицо возмещает расходы, понесенные государством в связи с проверкой ложных сообщений и звонков о минировании.

Напомним, что в Волгоградской области уже на протяжении нескольких месяцев ежедневно в различные учреждения поступают сообщения с угрозами. Решение об эвакуации посетителей и персонала при этом принимают административные сотрудники.