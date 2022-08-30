В правительстве решили, как будут отдыхать россияне в 2023 году

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ, россиянам в январе доведется отдыхать восемь дней. А вот в мае придется довольствоваться короткими передышками на даче.

– В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно, – поясняют в пресс-службе кабмина. – Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

В феврале выходными уже объявлены дни с 23-го по 26-е. Также россияне отдохнут 8 марта. Выезжать на маевки правительство России рекомендует с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Три дня – с 10 по 12 число – отдохнем в июне. С 4 по 6 ноября тоже будут нерабочими днями.