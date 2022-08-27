

















В поселке Горьковский Советского района накануне вспыхнул конфликт между жителями частного сектора и многоквартирных домов, расположенных на территории бывшего военного городка. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, камнем преткновения послужил проход в бетонном заборе, отделяющем многоквартирные дома от частных.





- Вчера какие-то рабочие закрыли проезд бетонным блоком, заявили, что мы им тут грязь развозим, - рассказали ИА «Высота 102» жители заполотновской части поселка. – Перекрыли так, что пешеходам там теперь невозможно протиснуться. Дети на велосипедах тоже не могли проехать. А мы этой дорогой водим детей в детские сады, в школы. Все знают, что скоро часть нашего поселка вообще будет изолирована от цивилизации. Но жители военного городка решили это сделать быстрее.

















- Наш городок стал проходным двором для машин, которые пользуются этой дорогой, чтобы сразу выехать к железнодорожному переезду, - рассказала руководитель ТСН Анастасия Щербина. – Камеры сняли, что в день там проходило до тысячи машин, в том числе и большегрузы. Жители частного сектора, расположенного перед полотном, наоборот, нам спасибо сказали. Там было очень интенсивное движение, а недавно чуть ребенка не сбили. К тому же, там нет дорог, и всю грязь на колесах машин к нам в городок везли.













После скандала руководство «Городка», впрочем, прислушалось к претензиям жителей, недовольных закрытием прохода. В результате бетонный блок сдвинули с места так, чтобы здесь могли проходить пешеходы и ездить велосипедисты.





Между тем, произошедшее вызвало бурную дискуссию в поселковом чате. Жители многоквартирных домов полностью поддерживают закрытие проезда. Однако те, кто проживает в заполотновской части, уверены, что их считают людьми второго сорта.













- Нам предъявляют претензии, что мы привозим грязь в поселок, - говорят возмущенные волгоградцы. – Но в частном секторе у нас вообще нет никаких дорог. Чиновники за тридцать лет не сделали для нас ничего. А теперь получается, что жители городка брезгуют нашими машинами? Давайте еще теперь делить людей на чистых и грязных, что ли?

















- Надо научиться слышать друг друга и договариваться, а не действовать лишь в интересах одной группы людей, - уверены волгоградцы.

Не согласные с проводимыми работами пытались помешать установке блока и вызывали полицию. В свою очередь, представители ТСН «Городок» утверждали, что все делают правильно и лишь восстанавливают забор, который разрушили водители для того, чтобы не стоять на машинах в длиннющих пробках к железнодорожному переезду.Жители поселка уверены, что конфликт на этом не закончится. И предполагают, что бетонный блок будет еще неоднократно убираться и возвращаться на прежнее место.