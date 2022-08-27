Общество 27.08.2022 14:12
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27.08.2022 14:12
Плавучие острова, небоскребы, транспортные виадуки, каналы, оранжереи, парки, студенческий городок и амфитеатр – так увидели участники ХI Международного архитектурного фестиваля «ЭкоБерег» будущее территории Нижнего Тракторного в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», на конкурс было подано более 100 проектов, до финала дошли 50.
Напомним, в Волгограде разрабатывают концепцию развития территории бывшего тракторного завода. Здесь планируется возвести жилые дома, коммерческие объекты, разбить парки и благоустроить берег реки Волга. Пребывающая в запущенном состоянии территория на Нижнем Тракторном может превратиться в развивающийся микрорайон.
На фестивале будут отобраны самые удачные проекты, которые планируется превратить в жизнь.
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