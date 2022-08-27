В Волгограде пенсионерка умерла на трамвайной остановке









В Волгограде на трамвайной остановке "Голубинская" в Центральном районе умерла пожилая женщина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, трагедия произошла сегодня, 27 августа. Волгоградцы вызвали скорую помощь, однако приехавшие врачи констатировали смерть бабушки.





В СУ СК по Волгоградской области корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что по факту смерти пенсионерки проводится проверка. По предварительным данным, женщине стало плохо.