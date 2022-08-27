Общество

В Волгограде пенсионерка умерла на трамвайной остановке

Общество 27.08.2022 10:44
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27.08.2022 10:44



В Волгограде на трамвайной остановке "Голубинская" в Центральном районе умерла пожилая женщина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, трагедия произошла сегодня, 27 августа. Волгоградцы вызвали скорую помощь, однако приехавшие врачи констатировали смерть бабушки.

В СУ СК по Волгоградской области корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что по факту смерти пенсионерки проводится проверка. По предварительным данным, женщине стало плохо.


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