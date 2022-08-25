В Волгограде в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» сегодня, 25 августа, вручают ордена Мужества семьям шести погибших военнослужащих на Украине. Как сообщает ИА «Высота 102», государственные награды близким бойцов, исполнивших до конца свой воинский долг, передают военный комиссар региона полковник Андрей Летунов и замгубернатора Геннадий Шевцов.
К высокой награде посмертно представлены:
сержант Андрей Кутько
младший сержант Сергей Остриков
рядовой Владислав Рукавицын
ефрейтор Владимир Иванов
рядовой Роман Гайнашев
старший сержант Анатолий Ивашин
Военнослужащие отмечены высокими наградами за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации по защите мирного населения ДНР и ЛНР.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
Читайте также:
«Спасибо за героев нашей страны»: родителям семи погибших в СВО волгоградцев передали ордена Мужества