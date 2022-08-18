Общество 18.08.2022 16:55
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18.08.2022 16:55
10% жителей Южного федерального округа потеряли деньги в 2022 году из-за действий финансовых аферистов. Телефонное и онлайн-мошенничество входят в топ-3 главных финансовых проблем, которые волнуют жителей юга. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».
79% опрошенных сталкивались с попытками финансового мошенничества (телефонные звонки мошенников от имени банка, мошеннические ссылки на оплату покупок и другие способы вымогательства денег) с начала 2022 года. Из них 69% сумели сохранить свои финансы в неприкосновенности. Лишь 21% респондентов не сталкивались с финансовым мошенничеством в этом году.
Половина из тех, кто соприкасался с мошенниками, не сообщали об этом никому. 48% информировали о случаях финансового мошенничества банк и только 2% — правоохранительные органы.
При этом большинство южан положительно относятся к идее Банка России дать возможность клиентам банков устанавливать запрет на любые онлайн-операции, либо ограничивать параметры этих операций — например, максимальную сумму для одной трансакции или лимит на определенный период времени. 35% скорее поддерживает возможность такого запрета, 33% — полностью поддерживают как меру защиты от мошенников. 23% относятся к такому запрету скорее отрицательно и только 9% полностью отрицательно.
Еще большей поддержкой пользуется идея ЦБ дать гражданам возможность устанавливать себе запрет на выдачу кредитов. Скорее положительно к такому самозапрету относятся 38% респондентов. Полностью поддерживают такую меру 47%, считая ее эффективной для защиты от мошеннических кредитов. Лишь 14% против права граждан запрещать себе кредиты.
По мнению директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, ввод самозапрета усложнит реализацию мошеннических схем с кредитами и онлайн-операциями. Но в большей степени безопасность по-прежнему будет зависеть от клиента, его доверчивости к мошенникам и степени подверженности методам социальной инженерии.
— Фишинг и социальная инженерия в различных её проявлениях остаются наиболее распространенными видами мошенничеств. При этом банки постоянно совершенствуют механизмы противодействия этим методам совместно с ключевыми участниками рынка, федеральными и региональными правоохранительными органами. Применяемые банком «Открытие» инструменты онлайн анализа транзакционного трафика позволяют выявить и пресечь 99% попыток мошенников вывести или обналичить украденные суммы, — сообщил Илья Сулоев.
Две трети опрошенных поддерживают сдачу биометрии для оформления финансовых услуг. 37% относятся к этому скорее положительно, хотя лично не видят для себя особых преимуществ, еще 26% полностью поддерживают финансовую биометрию. Скорее отрицательно относятся к биометрии 21%, резко отрицательно — 17%, которые считают, что она опасна из-за риска утечки персональных данных.
Отвечая на открытый вопрос о финансовых аспектах, которые волнуют их сейчас больше всего (можно было давать больше одного варианта ответа), жители ЮФО на первое место поставили сохранение дохода в условиях инфляции (69%). В топ-3 таких вопросов также входят телефонное и онлайн-мошенничество (60%) и рост рисков потери доходов на основном месте работы (37%). Более четверти респондентов (26%) беспокоит волатильность и непредсказуемость валютного курса, 21% — ограничения в пользовании банковскими картами за границей, 13% — падение стоимости активов на фондовом рынке.
*Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» с 8 по 12 августа 2022 года среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет, жителей городов всех регионов России.
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