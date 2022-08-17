Очевидцы: в Волгограде перекрыли движение на мосту через Волгу









Сегодня утром в Волгограде перекрыли движение по мосту через Волгу. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, жители Краснослободска не могли проехать в центр города из-за закрытого движения. Водителям предлагали ехать в объезд через Волжский.





– Было очень много полицейских машин и скорых, о причинах закрытия движения нам не сказали, – рассказали волгоградцы.





При этом, по их словам, был закрыт въезд на мост и со стороны центра Волгограда.





Как стало известно ИА «Высота 102», причиной остановки движения по мосту стало сообщение с угрозами совершения теракта.