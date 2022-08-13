В Волгоградской области на 3 часа закроют железнодорожный переезд









В Старополтавском районе Волгоградской области 15 августа из-за ремонтных работ временно не будет работать железнодорожный переезд. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, ограничения будут действовать на переезде на 1046 км перегона Гмелинская – Цветочный (пересечение с автодорогой вблизи села Гмелинка).





Ремонт начнется в 17:20 и продолжится до 20:20.

Объезд возможен через железнодорожный переезд на 1053 км перегона Гмелинская – Цветочный (пересечение с автодорогой на хутор Вербный).