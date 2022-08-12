«Концессии теплоснабжения» завершили работы на трубопроводе по ул. Огарева. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, специалисты заменили подающий и обратный трубопроводы тепловой сети, проходящие под Первой продольной магистралью. Всего было обновлено 54 метра трубопроводов диаметром 300 мм. Работы велись с привлечением крупногабаритной спецтехники. Сегодня ночью подача горячего водоснабжения в близлежащие дома была возобновлена в полном объеме.

В ближайшее время специалисты произведут засыпку котлована и уплотнение песком и щебнем. В начале следующей недели подрядчик восстановит на объекте асфальтобетонное покрытие. Сразу после этого движение для автотранспорта по ул. Огарева будет полностью открыто.

Напомним, работы по замене теплосети проводились в рамках подготовки к отопительному сезону.