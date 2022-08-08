Общество 08.08.2022 17:05
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08.08.2022 17:05
Сегодня, 8 августа, до конца суток в Волгоградской области ожидаются ливни, грозы и шквалистое усиления ветра порывами до 20 м/с. Об ухудшение погоды предупреждает ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Помимо этого, в 15 районах области и в Волгограде прогнозируется чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса. Вместе с порывами ветра такая обстановка является крайне опасной для возникновения пожаров.
МЧС просит жителей региона скорректировать свои планы на период действия предупреждения, воздержаться от выходов на туристические маршруты. Не выходить в акваторию на маломерных судах, а на суше следует избегать слабо укрепленных конструкций, деревьев и рекламных щитов.
Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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