В Ворошиловском районе Волгограда отключат газ: список адресов

Общество 06.08.2022 20:45
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06.08.2022 20:45
Отключение от газоснабжения ряда потребителей Ворошиловского района произойдет 18 августа, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».
В связи с неотложными плановыми ремонтными работами на объектах систем газоснабжения и газораспределения поставка газа 18 августа будет прекращена с 09:00 до 20:00 по следующим адресам:
- ул. Циолковского, 1А;2;3;3А;6;
- ул. Калинина, 3;9;11;
- ул. Пугачевская, 1;3;4;6;9;9А;11;11А;11Б;
- ул. Ким, 10А;12;12А;14А;
- ул. Рабоче-Крестьянская, 3;5;7.
Волгоградцев, проживающих по этим адресам, просят быть предельно внимательными, и не оставлять в указанное время включенным газовое оборудование.
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