







Самодельный аншлаг появился на знаке с указанием «Нехаевский район» в Волгоградской области, который установлен на въезде со стороны ростовского региона. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, кто-то прикрепил лист бумаги на знак с предупреждением «Не едь сюда!». Один из автолюбителей все же попробовал проехать по данной дороге, ведущей в район, однако пришел в ужас и, пожалев машину, вернулся обратно.











- Это жесть полная, - говорит автор видео, разместивший впечатляющие видеокадры в соцсети. – А дальше еще хуже. Дальше ехать нельзя. Я еле развернулся.





Глава Нехаевского района Сергей Кузнецов рассказал ИА "Высота 102", что этот 6-километровый участок дороги от границы с Ростовской областью, действительно, находится в ужасающем состоянии.





- Но хочу заверить вас, что проект ремонта этой дороги готов, проходит экспертизу, надеемся, что вот-вот, уже в этом году проведем аукцион на капитальный ремонт этой трассы, - пояснил Сергей Викторович. - Спасибо, что нас услышали руководство региона, комитет транспорта и дорожного хозяйства, поэтому в бюджете 2022 года эти работы запланированы. Планируется начать в этом году, а закончить в 2023.





Напомним, об отвратительном качестве дорог в Нехаевском районе Волгоградской области информагентство сообщало еще несколько лет назад. Тогда местные жители сняли на видео границу между Нехаевским районом и Ростовской областью, которое продемонстрировало колоссальную разницу в качестве дорог. В волгоградском регионе дорога была разбитой, а на территории соседней области начинался ровный асфальт.





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