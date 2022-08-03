Волгоградцы, которые этим летом частенько бывали на Привокзальной площади, не могут дождаться, когда же, наконец, заработает фонтан «Детский хоровод», открытый в 2013 году экс-губернатором Сергеем Боженовым и переданный на баланс муниципального предприятия «Волгоградзеленхоз».

– В конце июня мы уезжали в отпуск на море с железнодорожного вокзала и еще тогда обратили внимание на недействующий фонтан, – рассказала ИА «Высота 102» жительница Волгограда Анастасия. – А в середине июля к нам приехали родственники из Екатеринбурга, и мы снова их встречали на этом же вокзале. Фонтан снова не работал. Родные нас спрашивали, почему, но ответить было нечего.

В редакцию ИА «Высота 102» обратились еще несколько человек с аналогичным вопросом.

– Стыдно, – призналась одна из читательниц информагентства. – Фонтан сломался, или оборудование экономят и включают его на короткое время? Хотелось бы знать, что случилось с «Детским хороводом».

Напомним, фонтан «Детский хоровод» был открыт 23 августа 2013 года – в годовщину массированной бомбардировки Сталинграда – бывшим губернатором Волгоградской области Сергеем Боженовым. В торжественном мероприятии принимали участие члены мотоклуба «Ночные волки». Собственно, по инициативе последних, а что самое главное – на их средства, и был построен этот фонтан.





Корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с волгоградцем, имеющим отношение к данному фонтану. По мнению собеседника информагентства, представляющего архитектурное сообщество Волгограда, починить этот фонтан весьма проблематично. Если не сказать, что невозможно.

– Есть основания полагать, что данный фонтан легче, как говорится, выбросить, нежели починить, – поделился мнением архитектор, пожелав не озвучивать свое имя. – Посудите сами: откуда у «Ночных волков» могут взяться средства на нормальный качественный фонтан из мрамора и бетона, а не из композитного пластика, из которого он все же был сделан? Вот и я о том же! Строили его, мягко говоря, из самых дешевых материалов. И я вам больше скажу – не было даже нормального проекта! Думаю, что бывший губернатор Боженов не от большого ума принял столь сомнительный подарок Залдастанова в погоне за громким пиаром. И это именно его, по сути, и должны призывать к ответу ваши читатели.

Автором реплики известного сталинградского фонтана, напоминает архитектор, является столичный скульптор Александр Бурганов.

– Те, кто, возможно, еще помнит историю "хоровода", наверняка вспомнят и то, что вскоре после открытия, а именно уже в сентябре 2013 года, фонтан сломался. Тогда Бурганов брал ответственность на себя за столь скорую поломку. Сегодня у него такой нужды конечно же нет, потому что в том же 2013 году проблемный фонтан Боженов благополучно повесил на баланс муниципалитета. За эти девять лет было уже много попыток починить этот, с позволения сказать, подарок. И все они провалились: фонтан снова начинал течь, ржаветь, что особенно видно на белых фигурах. У этого сооружения масса проблем: и с гидротехнической частью, и с чашей, и с самими фигурами.

Собеседник информагентства задается вопросом: можно ли считать разумной трату бюджетных средств на ремонт того, что починить невозможно?

– Ладно, если бы потратили так, что оно заработает, но фонтан, открытый Боженовым, изначально не предназначен для нормальной работы. Вся его прелесть лишь в том, чтобы стоять красивой статичной картинкой.