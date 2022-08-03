Общество

«Легче выбросить»: волгоградцы пол-лета ждут воды возле пересохшего «подарка» байкеров

Общество 03.08.2022 18:42
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03.08.2022 18:42


Волгоградцы, которые этим летом частенько бывали на Привокзальной площади, не могут дождаться, когда же, наконец, заработает фонтан «Детский хоровод», открытый в 2013 году экс-губернатором Сергеем Боженовым и переданный на баланс муниципального предприятия «Волгоградзеленхоз». 

– В конце июня мы уезжали в отпуск на море с железнодорожного вокзала и еще тогда обратили внимание на недействующий фонтан, – рассказала ИА «Высота 102» жительница Волгограда Анастасия. – А в середине июля к нам приехали родственники из Екатеринбурга, и мы снова их встречали на этом же вокзале. Фонтан снова не работал. Родные нас спрашивали, почему, но ответить было нечего.

В редакцию ИА «Высота 102» обратились еще несколько человек с аналогичным вопросом.

– Стыдно, – призналась одна из читательниц информагентства. – Фонтан сломался, или оборудование экономят и включают его на короткое время? Хотелось бы знать, что случилось с «Детским хороводом».

Напомним, фонтан «Детский хоровод» был открыт 23 августа 2013 года – в годовщину массированной бомбардировки Сталинграда – бывшим губернатором Волгоградской области Сергеем Боженовым. В торжественном мероприятии принимали участие члены мотоклуба «Ночные волки». Собственно, по инициативе последних, а что самое главное – на их средства, и был построен этот фонтан. 


Корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с волгоградцем, имеющим отношение к данному фонтану. По мнению собеседника информагентства, представляющего архитектурное сообщество Волгограда, починить этот фонтан весьма проблематично. Если не сказать, что невозможно.  

Есть основания полагать, что данный фонтан легче, как говорится, выбросить, нежели починить, – поделился мнением архитектор, пожелав не озвучивать свое имя. – Посудите сами: откуда у «Ночных волков» могут взяться средства на нормальный качественный фонтан из мрамора и бетона, а не из композитного пластика, из которого он все же был сделан? Вот и я о том же! Строили его, мягко говоря, из самых дешевых материалов. И я вам больше скажу – не было даже нормального проекта! Думаю, что бывший губернатор Боженов не от большого ума принял столь сомнительный подарок Залдастанова в погоне за громким пиаром. И это именно его, по сути, и должны призывать к ответу ваши читатели. 

Автором реплики известного сталинградского фонтана, напоминает архитектор, является столичный скульптор Александр Бурганов. 

Те, кто, возможно, еще помнит историю "хоровода", наверняка вспомнят и то, что вскоре после открытия, а именно уже в сентябре 2013 года, фонтан сломался. Тогда Бурганов брал ответственность на себя за столь скорую поломку. Сегодня у него такой нужды конечно же нет, потому что в том же 2013 году проблемный фонтан Боженов благополучно повесил на баланс муниципалитета. За эти девять лет было уже много попыток починить этот, с позволения сказать, подарок. И все они провалились: фонтан снова начинал течь, ржаветь, что особенно видно на белых фигурах. У этого сооружения масса проблем: и с гидротехнической частью, и с чашей, и с самими фигурами. 

Собеседник информагентства задается вопросом: можно ли считать разумной трату бюджетных средств на ремонт того, что починить невозможно? 

Ладно, если бы потратили так, что оно заработает, но фонтан, открытый Боженовым, изначально не предназначен для нормальной работы. Вся его прелесть лишь в том, чтобы стоять красивой статичной картинкой. 

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