В Волгограде стартовала полетная программа в Пермь





В Волгограде с 1 августа стартовала полетная программа авиакомпании Икар по маршруту «Пермь - Волгоград – Пермь». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградского аэропорта, первый самолет перевозчика по традиции встретили волгоградском аэропорту водяной аркой, через которую самолет проследовал на место стоянки.

Так, желающих отправиться в Пермь на первом рейсе оказалось 63 человека, в обратном направлении вылетело около 103 пассажиров – загрузка составила более 90%. На маршруте перевозчиком задействованы бразильские самолет Embraer 190 вместимостью 110 кресел.

Всего рейсы в Пермь и обратно будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам по расписанию:

- по понедельникам вылет из Волгограда в 18.30, прибытие в Пермь по местному времени в 22.45,

- по пятницам вылет из Волгограда в 09.20, прибытие в Пермь по местному времени в 13.35.

Время в пути в одном направлении – 2 часа 15 минут.