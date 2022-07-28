Волгоградские гипермаркеты накормят бедных за счет фудшеринга

Компания «Магнит» и Всероссийский благотворительный «Фонд продовольствия «Русь» объявили о старте пилотного проекта по фудшерингу - бесплатной раздаче продуктов с истекающим сроком хранения. Инициатива в ближайшее время будет запущена в Москве в 22 дарксторах (магазинах без покупателей) с дальнейшим расширением на такие же точки в Санкт-Петербурге, сообщили ИА «Высота 102» в компании. После апробации проекта в течение нескольких месяцев будет принято решение о масштабировании проекта на гипермаркеты «Магнит».

Ожидается, что объем передаваемой продукции может составить до 500 кг в день. Продукты питания с истекающим сроком годности - хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, бакалея - на безвозмездной основе будут передаваться социально незащищенным гражданам.

Между тем, фудшеринг уже давно присутствует в жизни волгоградцев. На специальных сайтах люди отдают даром консервы, детское питание, овощи, фрукты и другие продукты тем, кто в них нуждается.

Ранее, напомним, с предложением внедрения фудшеринга выступил Минпромторг РФ. За бесплатную раздачу продуктов нуждающимся торговые сети хотя освобождать от уплаты НДС на эти товары.

Всего в стране около 1 миллиона тонн продовольствия выбрасывается в связи с истекшим сроком хранения.