







Депутатам Волгоградской гордумы предлагают внести изменения в действующее Положение об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций, включив в документ категорию военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Донбассе.

– Соответствующие изменения к действующему Положению внесла в гордуму администрация Волгограда. Коррективы направлены на увековечение памяти наших земляков, проявивших героизм и отдавших свои жизни при исполнении служебного долга. Эта категория наших земляков будет высоко отмечена наряду с Почетными гражданами города-героя Волгограда, Героями Советского Союза и Героями России, – сообщили в Волгоградской городской думе.

Проект решения вначале рассмотрят депутаты комитета гордумы по местному самоуправлению, после чего вопрос будет вынесен на общее голосование депутатского корпуса.

Напомним, в апреле текущего года с инициативой об увековечении памяти военнослужащих, героически погибших на Донбассе выступил президент России Владимир Путин.