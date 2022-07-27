Для жителей Волгоградской области подорожают уведомления «Сбербанка»





Сбербанк с 1 августа повышает стоимость услуги уведомления об операциях в России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в зависимости от типа карты теперь услуга будет стоить от 40 рублей в месяц.

– Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей, – поясняют в банке. – Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений.

При этом в пресс-службе банка отметили, что стоимость услуги после подорожания будет на уровне других российских банков и даже дешевле.

Также представители банка подчеркнули, что при наличии специальной подписки у клиентов услуга предоставляется бесплатно, а уведомления по кредитной карте по-прежнему остаются безвозмездными.