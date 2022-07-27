билайн предлагает скидку 50% на мобильную связь, домашний интернет и ТВ

«Синтерра Медиа» обеспечила ТВ-сигнал для VK Fest 202227.07.2022 13:03
Волгоградских ИТ-специалистов приглашают стать частью команды «МТС Диджитал»27.07.2022 08:54
Волгоград на связи: МегаФон выявил говорящие города региона26.07.2022 12:33
Школьница из Суровикино стала победительницей музыкальной смены в онлайн-лагере МТС21.07.2022 13:10
«Ростелеком» укрепил лидирующие позиции на рынке услуг дата-центров19.07.2022 13:55
Волгоградцы обменивают кешбэк на авиабилеты и гаджеты15.07.2022 14:19
Волгоградских детей и подростков приглашают в бесплатный онлайн-лагерь со звездными вожатыми14.07.2022 09:19
«Ростелеком-Солар» запустил первый российский облачный сервис контроля уязвимостей12.07.2022 14:27
Компания «Ростелеком-Солар» запустила первый российский сервис контроля уязвимостей (Vulnerability Management) в рамках экосистемы SolarMSS. Решение предоставляется из Национальной облачной платформы «Ростелекома». Помимо инструментального сканирования инфраструктуры, в составе сервиса заказчики получают...