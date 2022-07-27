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билайн предлагает скидку 50% на мобильную связь, домашний интернет и ТВ

Телеком 27.07.2022 14:08 Новости компаний
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27.07.2022 14:08 Новости компаний


билайн запустил выгодное летнее предложение: тариф «Для тебя и дома 2» за полцены.* Абонентская плата со скидкой будет действовать первые 3 месяца с момента подключения. В тарифный план включены мобильная связь, проводной интернет и ТВ. За всё это можно платить одним счётом и не думать об оплате услуг по отдельности. К тому же, вместе получается дешевле.
За 500 рублей в месяц, с учетом скидки, абоненты получат более 190 ТВ-каналов, домашний интернет на высоких скоростях, 50 гигабайт мобильного интернета, которых может хватить, например, на прослушивание нескольких тысяч музыкальных треков, 2000 минут, 300 SMS. Также в тариф включена подписка viju на фильмы для всей семьи в онлайн-сервисе билайн тв на 2 месяца. Интерактивное ТВ можно смотреть на разных устройствах и в любой комнате, где есть доступ к интернету, ведь оно доступно для разных интерфейсов.*
Кроме того, тариф «Для тебя и дома 2» даёт возможность позаботиться о родных и близких: минутами и SMS можно поделиться с родственниками, детьми или друзьями, если подключить платную услугу «Дели всё». Звонки между подключенными номерами не расходуют пакет включённых в тариф минут и остаются бесплатными даже после его исчерпания. Можно оставаться на связи, не беспокоясь об абонентском балансе, и платить по тарифу, экономя своё время.
Воспользоваться предложением можно с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года в офисах обслуживания билайна и в интернет-магазине (доступно для сим с технологией саморегистрации). Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции доступна по адресу: https://volgograd.beeline.ru/customers/conv-details-page/index/dlya-tebya-i-doma-2/
*С четвёртого месяца – 1000 руб./мес. Для новых абонентов тарифа «Для тебя и дома 2» в Волгоградской области при технической возможности подключения. Условия могут отличаться в зависимости от региона подключения. Участник может принять участие в акции только один раз по одному адресу подключения. Подписка viju с третьего месяца – 199 руб./мес., билайн тв (12+). С услугой «Дели всё» к номеру можно подключить до 2 дополнительных номеров.

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