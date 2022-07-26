Общество

Два района Волгограда останутся без света 27 июля

Общество 26.07.2022 21:01
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26.07.2022 21:01


В  двух районах Волгограда 27 июля отключат электричество в ряде домов. Согласно графику, без света останутся жители Кировского и Дзержинского районов.

В Кировском районе дома останутся без электричества с 09:00 до 17:00 на улицах;

 ул. Генерала Апанасенко, 1-11, 2-12, 5-27, 4-18;
 ул. Красных Партизан, 1-23, 2-26;
 ул. Кленовая, 2-18;
 пер. Кленовый, 3а-5а, 2а-8;
 ул. Красноозерная, 23-43, 28-56; 
 ул. Катальповая, 51-57а;
 ул. Шелковичная, 25-37; 
 пер. Катальповый, 1-11, 4-10а;
 ул. Клайпедская, 3-23, 4-16;
 ул. Гурилева Композитора, 2-44, 17а-19, 66;
 ул. Лейтенанта Лукина, 5-41;
 ул. Лескова-I, 15а-43, 8-26а, 
 ул. Колосовая, 3;
 ул. Лавровая, 11-35, 14-66;
 ул. Бурятская, 3-7, 2а;
 ул.26 Июня,1-7,2-8. 

В Дзержинском районе света не будет с 09:00 по 17:00 по улицам: Новорядская, 60-66, 41-45 и улице  Больничная, 31, 34.






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