Два района Волгограда останутся без света 27 июля

Два авиарейса из столицы в Волгоград задержались из-за грозы26.07.2022 21:31
Уже есть первые окна: подрядчик рассказал, как меняется кинотеатр «Победа»26.07.2022 19:09
«Уже проходили это»: волгоградцы требуют вернуть чугун на улицу Глазкова26.07.2022 17:45
Приезжавшего в Волгоград британского журналиста не пустят домой из-за санкций26.07.2022 17:04
В Волгограде с молодыми архитекторами обсудили судьбу Сурского сквера26.07.2022 16:00
«Взял командование на себя»: семье погибшего на Украине Сергея Резниченко вручили орден Мужества26.07.2022 15:15
В Волгограде потребительский кооператив «ВКБ-Кредит» признали банкротом26.07.2022 15:03
Арбитражный суд Волгоградской области признал несостоятельным (банкротом) сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «ВКБ-Кредит» (СКПК «ВКБ-Кредит»). Как сообщили в пресс-службе суда, конкурсное производство открыто сроком на 6 месяцев. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего...