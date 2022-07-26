В Волгоградской области сегодня, 26 июля, министр транспорта России Виталий Савельев совместно с губернатором Андреем Бочаровым и главой ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым открыли в режиме телемоста после реконструкции одну из главных развязок на сети железных дорог страны — станцию Гумрак.

Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, данная станция имеет стратегическое значение для грузоперевозок на территории РФ, поскольку находится на пересечении международного транспортного коридора «Север-Юг» и направлениях вывоза грузов из Сибири к портам Азово-Черноморского бассейна.

– Этот проект – очередной успех в деле развития транспортной инфраструктуры не только Волгоградской области, но и всего Поволжья. Он расширяет возможности международных транспортных коридоров. Прежде всего, речь о маршруте «Север-Юг», — отметил Виталий Савельев. — На Каспийском саммите в Ашхабаде, состоявшемся 29 июня, глава нашего государства заявил, что улучшение транспортно-логистической инфраструктуры является одним из основных направлений развития в этом коридоре. Изначально планировалось, что маршрут через Каспий свяжет страны Прибалтики и Индию, а Россия стала бы только транзитным пунктом. Однако в условиях кардинального изменения логистики последних месяцев коридор приобретает для нашей страны стратегическое значение. Он становится одним из основных маршрутов доставки грузов.





После реконструкции на станции Гумрак потоки грузов будут разведены на разных уровнях. Это позволит ликвидировать инфраструктурное ограничение для движения поездов, а также даст возможность дополнительно пропускать до 53 грузовых составов в сутки.

За время реконструкции объекта перестроены и возведены с нуля порядка 10 км станционных путей, 34 стрелочных перевода, железнодорожный тоннель длиной 837 м, виадук протяжённостью 180 м, две платформы. Границы станции Гумрак увеличены на 4,6 км.

– Пропускная способность станции увеличена практически вдвое. Участковая скорость гумракского узла повышена на 6 км/час, — дополнительно сообщил Олег Белозёров. – Особенно хочу отметить, что работы не прерывались ни во время пандемии, ни во время последних событий беспрецедентного санкционного давления. Все работы шли не только в срок, а шли с опережением.

Андрей Бочаров в свою очередь поблагодарил Минтранс, компанию РЖД, ПривЖД за действенный вклад в социально-экономическое развитие Волгоградской области и выразил уверенность в продолжении конструктивного взаимодействия.

Напомним, что между администрацией Волгоградской области и Приволжской железной дорогой подписано и действует соглашение о сотрудничестве: до конца 2025 года ПривЖД инвестирует ещё 23,5 млрд руб. За счёт ввода в строй новых объектов ожидается создание 400 рабочих мест, а также увеличение ежегодных налоговых отчислений. В частности, в регионе построят несколько автодорожных путепроводов через ж/д пути, что позволит разгрузить участки автотрасс с интенсивным потоком, сделать движение комфортнее и безопаснее, — работа уже началась.