Общество

Министр транспорта Савельев удаленно открыл обновленную станцию в Волгограде

Общество 26.07.2022 11:04
0
26.07.2022 11:04


В Волгоградской области сегодня, 26 июля, министр транспорта России Виталий Савельев совместно с губернатором Андреем Бочаровым и главой ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым открыли в режиме телемоста после реконструкции одну из главных развязок на сети железных дорог страны — станцию Гумрак. 

Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, данная станция имеет стратегическое значение для грузоперевозок на территории РФ, поскольку находится на пересечении международного транспортного коридора «Север-Юг» и направлениях вывоза грузов из Сибири к портам Азово-Черноморского бассейна. 

– Этот проект – очередной успех в деле развития транспортной инфраструктуры не только Волгоградской области, но и всего Поволжья. Он расширяет возможности международных транспортных коридоров. Прежде всего, речь о маршруте «Север-Юг», — отметил Виталий Савельев. — На Каспийском саммите в Ашхабаде, состоявшемся 29 июня, глава нашего государства заявил, что улучшение транспортно-логистической инфраструктуры является одним из основных направлений развития в этом коридоре. Изначально планировалось, что маршрут через Каспий свяжет страны Прибалтики и Индию, а Россия стала бы только транзитным пунктом. Однако в условиях кардинального изменения логистики последних месяцев коридор приобретает для нашей страны стратегическое значение. Он становится одним из основных маршрутов доставки грузов. 


После реконструкции на станции Гумрак потоки грузов будут разведены на разных уровнях. Это позволит ликвидировать инфраструктурное ограничение для движения поездов, а также даст возможность дополнительно пропускать до 53 грузовых составов в сутки. 

За время реконструкции объекта перестроены и возведены с нуля порядка 10 км станционных путей, 34 стрелочных перевода, железнодорожный тоннель длиной 837 м, виадук протяжённостью 180 м, две платформы. Границы станции Гумрак увеличены на 4,6 км.

Пропускная способность станции увеличена практически вдвое. Участковая скорость гумракского узла повышена на 6 км/час, — дополнительно сообщил Олег Белозёров. – Особенно хочу отметить, что работы не прерывались ни во время пандемии, ни во время последних событий беспрецедентного санкционного давления. Все работы шли не только в срок, а шли с опережением. 

Андрей Бочаров в свою очередь поблагодарил Минтранс, компанию РЖД, ПривЖД за действенный вклад в социально-экономическое развитие Волгоградской области и выразил уверенность в продолжении конструктивного взаимодействия. 

Напомним, что между администрацией Волгоградской области и Приволжской железной дорогой подписано и действует соглашение о сотрудничестве: до конца 2025 года ПривЖД инвестирует ещё 23,5 млрд руб. За счёт ввода в строй новых объектов ожидается создание 400 рабочих мест, а также увеличение ежегодных налоговых отчислений. В частности, в регионе построят несколько автодорожных путепроводов через ж/д пути, что позволит разгрузить участки автотрасс с интенсивным потоком, сделать движение комфортнее и безопаснее, — работа уже началась.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
26.07.2022 11:59
Общество 26.07.2022 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2022 11:10
Общество 26.07.2022 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2022 10:22
Общество 26.07.2022 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2022 09:55
Общество 26.07.2022 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2022 08:33
Общество 26.07.2022 08:33
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2022 07:31
Общество 26.07.2022 07:31
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2022 06:05
Общество 26.07.2022 06:05
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2022 21:10
Общество 25.07.2022 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2022 20:25
Общество 25.07.2022 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2022 19:22
Общество 25.07.2022 19:22
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2022 18:10
Общество 25.07.2022 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2022 16:44
Общество 25.07.2022 16:44
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2022 16:05
Общество 25.07.2022 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2022 13:14
Общество 25.07.2022 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2022 11:49
Общество 25.07.2022 11:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:33
Волгоград на связи: МегаФон выявил говорящие города регионаСмотреть фотографии
11:59
МЧС предупредило о разгуле стихии в Волгоградской области в ближайшие часыСмотреть фотографии
11:41
Охотники за металлом украли рельсы на станции Бекетовская в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:30
Программа «Уралсиб Бонус» стала доступна для зарплатных карт сотрудников бюджетных организацийСмотреть фотографии
11:10
В Камышине чиновники раздавали земли многодетным без воды и канализацииСмотреть фотографии
11:04
Министр транспорта Савельев удаленно открыл обновленную станцию в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:03
Под Волгоградом ночью вспыхнули Lexus и HyundaiСмотреть фотографии
10:49
Волгоградцу за сожжение сестры грозит до 15 лет колонииСмотреть фотографии
10:37
Сбежавших из соцучреждения девочек-подростков нашли под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области похоронят погибшего на Украине 54-летнего сержантаСмотреть фотографии
10:21
Пчеловод на фургоне сбил велосипедиста и сбежал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:10
Молодая пара из Волгограда попала в смертельное ДТП: их Harley Davidson врезался в грузовикСмотреть фотографии
09:59
Жена потеряла из вида: еще один человек утонул в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом скупой коммерсант чуть не оставил сотрудников без пенсииСмотреть фотографии
09:45
Под Волгоградом у аквариума нашли труп 42-летнего мужчиныСмотреть фотографии
09:26
Волгоградские оперативники в Мурино задержали пару аферистовСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Таможенники изъяли более 90 кг насвая у пассажиров в аэропортах Волгограда и АстраханиСмотреть фотографии
08:15
В Волгограде на стройфирму завели дело из-за свалки отходовСмотреть фотографии
07:31
Сгодятся гаражи и щели: волгоградцам дали советы по обустройству защитных укрытийСмотреть фотографии
06:05
Росстат сравнил пособия на детей в Волгоградской области и других регионах ЮФОСмотреть фотографии
21:10
В Волгограде суд прекратил дело в отношении депутата облдумы ОсиповаСмотреть фотографии
20:25
Коршун с перебитым крылом прибился к дому волгоградцев в поисках помощиСмотреть фотографии
19:22
«В конце июля должен был вернуться домой»: на Украине погиб подполковник из Волгограда Максим ПотеминСмотреть фотографии
19:18
Депутаты дали время охотникам на волгоградских шакаловСмотреть фотографии
18:47
В городе Волгоградской области во время урагана сорвало крышу детсадаСмотреть фотографии
18:40
Сорок «черных кредиторов» выявил Банк России в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:11
Дело на 109 миллионов: санкции ударили по ветроэлектростанциям в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:10
«Лето смертельных ошибок»: сводка самых резонансных ДТП в Волгоградской области с начала июляСмотреть фотографии
16:44
Волгоградцы увидели в небе над городом зловещую букву МСмотреть фотографии
16:29
Волгоградку осудили на три года за обман подруги-инвалидаСмотреть фотографии
 