Общество 26.07.2022 08:33
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26.07.2022 08:33
Сотрудники таможенных постов Аэропорт Астрахань и Волгоград изъяли у граждан Таджикистана более 90 кг насвая за первое полугодие текущего года. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Астраханской таможни.
- В 2021 году было выявлено 34 случая ввоза насвая, весом более 78 кг, - рассказывает начальник таможенного поста аэропорт Волгоград Дмитрий Клецов. - В этом году в связи с отменой в марте международных авиарейсов был зафиксирован всего один случай в начале 2022 года. В багаже гражданина Таджикистана нашли смесь весом 3 кг.
За первое полугодие 2022 года всего возбуждено 42 дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).
Справка: Насвай является некурительным табачным изделием с добавлением гашеной извести, растительных масел и других компонентов. В состав также могут входить верблюжий кизяк или куриный помет и зола растений. Употребление такой смеси вызывает не только никотиновую зависимость, но и психологическую, а также влечет ряд тяжелых заболеваний полости рта и гортани.
На территории РФ данный товар запрещен к реализации.
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