Общество

МЧС предупредило о грозах, ливнях и граде в Волгоградской области

Общество 24.07.2022 16:47
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24.07.2022 16:47



Новое экстренное предупреждение разослало сегодня, 24 июля, ГУ МЧС России по Волгоградской области.
- До конца суток 24 июля, а также ночью  и утром 25 июля местами на территории Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с  грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, - сообщает оперативное ведомство со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.
Сотрудники МЧС рекомендуют при получении информации о сильном ветре соблюдать меры безопасности: парковаться  вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций.
Не приближаться к оборванным проводам ЛЭП. Также следует воздержаться от выхода на акваторию на маломерном судне.
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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