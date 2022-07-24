МЧС предупредило о грозах, ливнях и граде в Волгоградской области









Новое экстренное предупреждение разослало сегодня, 24 июля, ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- До конца суток 24 июля, а также ночью и утром 25 июля местами на территории Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, - сообщает оперативное ведомство со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.

Сотрудники МЧС рекомендуют при получении информации о сильном ветре соблюдать меры безопасности: парковаться вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций.

Не приближаться к оборванным проводам ЛЭП. Также следует воздержаться от выхода на акваторию на маломерном судне.

Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»