Общество 22.07.2022 18:58
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22.07.2022 18:58
Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») выяснили отношение российских автовладельцев к вопросам парковки и целесообразности покупки парковочного места в текущих реалиях. Более трех четвертей опрошенных (78%) не хотят покупать парковочное место в ближайшее время, в том числе из-за возможности парковки личного транспорта вблизи своего дома.
Согласно исследованию, 78% респондентов не планируют приобретать парковочные места в ближайшее время. 28% используют для парковки гараж или уже имеющееся машино-место, каждый четвертый (24%) паркуется во дворах, а 7% - где придется. Для 14% респондентов покупка парковки, по их оценкам, обойдётся слишком дорого, а 5% заявили об отсутствии на рынке подходящих предложений. Женщин в большей степени, чем мужчин устраивает парковка возле дома (28% против 20% соответственно), а мужчины (31%) и респонденты старше 55 лет (38%) чаще владеют гаражом.
При этом 39% опрошенных автомобилистов в принципе готовы рассмотреть приобретение парковочного места при определенных условиях. 15% сделают это при наличии свободных средств, а 5% - в случае интересных кредитных предложений в этом сегменте. Еще 13% готовы вернуться к вопросу при появлении подходящих вариантов. Наконец, 6% намерены приобрести машино-место в любом случае, так как иначе не получится решить проблему с парковкой.
Устраивает чаще других парковка в своём дворе автовладельцев из Нижнего Новгорода (31%), тогда как гараж чаще используют автовладельцы из Волгограда (41%), Самары (35%) и Ростова-на-Дону (34%). При этом излишеством считают приобретение парковочного места 27% петербургских автомобилистов.
Специалисты также выяснили, где автовладельцы оставляют авто, если надолго покидают город. Чаще всего респонденты оставляют автомобиль у дома (43%), в гараже (30%) или на платной стоянке (26%). Еще 10% просят присмотреть за любимым «железным конем» друзей (чаще это вариант используют молодые автовладельцы в возрасте 18-30 лет – 15%).
Оставляют автомобиль у дома в основном жители Уфы (60%), Казани (56%), Перми (55%) и Москвы (54%), в гараже - респонденты из Волгограда (50%), Омска (45%) и Воронежа (44%), а на платной стоянке - опрошенные из Екатеринбурга (42%) и Челябинска (38%).
Фото из архива ИА "Высота 102".
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