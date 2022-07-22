Общество

В Волгограде Асланбек Керашев отмечает 20-летие на посту главы «Волгоград-ТРВ»

Общество 22.07.2022 13:25
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22.07.2022 13:25


В Волгограде сегодня директор ГТРК «Волгоград-ТРВ» Асланбек Керашев отмечает 20-летие со дня вступления в должность. Как сообщает ИА «Высота 102», Керашев возглавил телеканал в 2002 году 22 июля. 

Свой профессиональный путь в журналистике Асланбек Керашев начал в 1971 году младшим литсотрудником, а затем заведующим отделом областной газеты «Адыгейская правда» в Майкопе. С 1997 по 1998 годы совмещал пост министра печати, информации и общественно-политического прогнозирования в Кабинете Министров Республики Адыгея с должностью председателя ФГУП «ГТРК Республики Адыгея». Работал постоянным представителем председателя ВГТРК в ЮФО в Ростове-на-Дону. В 2002 году занял должность директора ГТРК «Волгоград-ТРВ».  

7 сентября 2015 года на базе ГТРК «Волгоград-ТРВ» под руководством Асланбека Керашева – по итогам подписания соглашения о сотрудничестве между гендиректором Всероссийской государственной телерадиокомпании Олегом Добродеевым и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым – начал вещание канал федерального значения «Волгоград-24». В этот день Волгоградская область стала первым в стране регионом, где началась реализация указа президента России Владимира Путина от 20 апреля 2013 года, которым предусматривалось открытие таких телеканалов в каждом регионе страны с использованием ресурсов ВГТРК. 

Асланбек Керашев награжден орденами Почета и Дружбы, Заслуженный работник культуры РФ, удостоен звания «Лучший менеджер России» (по версии Международной академии менеджмента и Вольного экономического общества России), лауреат Государственной премии Волгоградской области. С 2007 года – член Академии Российского телевидения

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Асланбека Темботовича.

Фото: ГТРК «Волгоград-ТРВ»

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