



В Волгограде сегодня директор ГТРК «Волгоград-ТРВ» Асланбек Керашев отмечает 20-летие со дня вступления в должность. Как сообщает ИА «Высота 102», Керашев возглавил телеканал в 2002 году 22 июля.

Свой профессиональный путь в журналистике Асланбек Керашев начал в 1971 году младшим литсотрудником, а затем заведующим отделом областной газеты «Адыгейская правда» в Майкопе. С 1997 по 1998 годы совмещал пост министра печати, информации и общественно-политического прогнозирования в Кабинете Министров Республики Адыгея с должностью председателя ФГУП «ГТРК Республики Адыгея». Работал постоянным представителем председателя ВГТРК в ЮФО в Ростове-на-Дону. В 2002 году занял должность директора ГТРК «Волгоград-ТРВ».

7 сентября 2015 года на базе ГТРК «Волгоград-ТРВ» под руководством Асланбека Керашева – по итогам подписания соглашения о сотрудничестве между гендиректором Всероссийской государственной телерадиокомпании Олегом Добродеевым и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым – начал вещание канал федерального значения «Волгоград-24». В этот день Волгоградская область стала первым в стране регионом, где началась реализация указа президента России Владимира Путина от 20 апреля 2013 года, которым предусматривалось открытие таких телеканалов в каждом регионе страны с использованием ресурсов ВГТРК.

Асланбек Керашев награжден орденами Почета и Дружбы, Заслуженный работник культуры РФ, удостоен звания «Лучший менеджер России» (по версии Международной академии менеджмента и Вольного экономического общества России), лауреат Государственной премии Волгоградской области. С 2007 года – член Академии Российского телевидения

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Асланбека Темботовича.

Фото: ГТРК «Волгоград-ТРВ»