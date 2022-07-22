В Волгограде новую набережную дотянут до моста через Волгу

Администрация Волгограда объявила аукцион на разработку проектной и рабочей документации для благоустройства очередного участка нижней террасы набережной им. 62-й Армии. Обновление будет проведено в границах от памятника морякам Волжской военной флотилии «Бронекатер-13» до мостового перехода через Волгу в Центральном районе, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города. Начальная цена контракта, согласно данным сайта госзаказов, составила более 7 миллионов рублей.

Победителю открытого конкурса предстоит провести инженерное и технологическое обследование существующих сооружений берегоукрепления, а также разработать документацию по устройству новых инженерных систем, в частности, электроснабжения и наружного освещения, водоснабжения и водоотведения с учетом дальнейшего развития территории.

Также на участке протяженностью более одного километра и общей площадью порядка 6 гектар будет предусмотрена система автоматического полива, появятся пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, теневые навесы, скамейки, урны и т.д. Особое внимание должно быть уделено дополнительному озеленению территории – при проектировании будет предусмотрена высадка деревьев и кустарников, устройство газона.

Кроме того, в соответствии с заданием муниципалитета исполнитель при разработке проектной документации должен будет включить создание зоны для занятий физической культурой и спортом: запланировано обустройство площадок для игр в волейбол, теннис, стритбол, воркаут-площадок, а также установка уличных тренажеров. Для семейного отдыха проектировщики должны будут разместить детские площадки.

Напомним, по инициативе губернатора в Волгограде реализуется задача «развернуть город к Волге». Единое комфортное пространство формируется от Ворошиловского до Краснооктябрьского районов.