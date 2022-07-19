В Волгоградской области 20 июля прервется радиосигнал

Общество 19.07.2022 21:27
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19.07.2022 21:27
Перерывы в вещании ряда радиостанций пройдут 20 июля в Волгограде, Жирновске, Михайловке и Урюпинске из-за профилактических работ.
Как сообщили в Волгоградском филиале российской телевизионной и радиовещательной сети, перерывы трансляции будут непродолжительными.
Так, с 02:00 до 11:00 в Волгограде прекратит вещание Дети FM и Наше Радио. С 05:00 до 10:00 замолчит Дорожное радио, Шансон, Юмор FM, Европа плюс, Авторадио и Радио Энергия. С 08:00 до 11:00 не будет трансляции Love Радио и Радио Дача, а с 09:00 до 14:00 - Спутник.
В Жирновске и Камышине с 07:00 до 11:00 не будет работать Дорожное радио. В Урюпинске с 07:00 до 11:00 прекратит вещание Ретро ФМ, а с 06:00 до 10:00 - Европа плюс.
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