В Волгоградской области 20 июля прервется радиосигнал









Перерывы в вещании ряда радиостанций пройдут 20 июля в Волгограде, Жирновске, Михайловке и Урюпинске из-за профилактических работ.

Как сообщили в Волгоградском филиале российской телевизионной и радиовещательной сети, перерывы трансляции будут непродолжительными.

Так, с 02:00 до 11:00 в Волгограде прекратит вещание Дети FM и Наше Радио. С 05:00 до 10:00 замолчит Дорожное радио, Шансон, Юмор FM, Европа плюс, Авторадио и Радио Энергия. С 08:00 до 11:00 не будет трансляции Love Радио и Радио Дача, а с 09:00 до 14:00 - Спутник.

В Жирновске и Камышине с 07:00 до 11:00 не будет работать Дорожное радио. В Урюпинске с 07:00 до 11:00 прекратит вещание Ретро ФМ, а с 06:00 до 10:00 - Европа плюс.



