Цифровизация не пустила 55-летнего волгоградца на биржу труда









Безработный житель Волгограда не смог сдать оформленное на листе бумаге заявление в районный центр занятости населения о признании его безработным. Сотрудники госучреждения пояснили, что теперь эта услуга осуществляется исключительно в электронном формате.

Как сообщили ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, 55-летний Василий Б. пожаловался омбудсмену на это нововведение. В аппарате уполномоченного отмечают, что такие жалобы от жителей региона ранее уже поступали.

- В текущем году это не единственное обращение от граждан, желающих воспользоваться государственными услугами в области содействия занятости, с утверждением об отсутствии у них возможности подать необходимые заявления в аналоговом виде и понуждении их к использованию исключительно цифрового формата получения помощи от государства, - сообщили в аппарате уполномоченного.

Здесь пояснили, что причиной этому стали изменения в законодательстве о занятости населения. Так, с 01.01.2022 безработными не могут быть признаны граждане, направившие в органы службы занятости заявления в традиционном письменном виде. Фактически установлен исключительно электронный формат с использованием Единой цифровой платформы.

- Однако для значительного количества граждан электронная форма взаимодействия с государственными органами и учреждениями не приемлема в силу различных причин. Так, для граждан, проживающих в сельской местности, существенна проблема наличия персонального компьютера или соответствующего мобильного устройства, а также возможности надежного подключения к сети Интернет. Кроме того, часть граждан не согласна с регистрацией их на электронных платформах в силу гражданско-правовых или религиозных убеждений, - отмечают в пресс-службе омбудсмена.

В Министерство труда и социальной защиты РФ омбудсменом направлено предложение по возврату иных форматов взаимодействия, кроме электронного, между гражданами и органами службы занятости. Оно находится на рассмотрении.



