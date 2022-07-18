Общество

Волгоградский фермер продал зараженных бруцеллезом животных

Общество 18.07.2022 12:47
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18.07.2022 12:47



Факт продажи неизвестным лицам поголовья КРС, зараженного бруцеллезом, выявлен в Палласовском районе Волгоградской области. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, сигнал о нарушении ветеринарного законодательства поступил от сотрудников комитета ветеринарии Волгоградской области.
- Из поступивших материалов, инспекторами Управления Россельхознадзора установлено, что в эпизоотическом очаге по бруцеллезу крупного рогатого скота в Комсомольском сельском поселении Палласовского района, главой крестьянского (фермерского) хозяйства вопреки установленным требованиям о сдаче больного бруцеллезом поголовья на санитарную бойню, реализовала его неизвестным заезжим заготовителям, - сообщили в управлении.
Собственнику больного бруцеллезом поголовья объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Кроме того, ему предложено не допускать нарушение и обеспечить исполнение приказа Минсельхоза России от 8 сентября 2020 года № 533, направлять на убой больных животных на скотобойню.
Управление Россельхознадзора напоминает, что бруцеллез - хроническая инфекционная болезнь животных и человека. В связи с социальной опасностью бруцеллез включен в список карантинных болезней. Больное бруцеллезом поголовье в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на бруцеллез подлежит сдаче на санитарную бойню, в эпизоотическом очаге запрещается ввоз и вывоз животных, за исключением вывоза животных на убой на санитарную бойню, а также вывоз и использование молока. 
Бруцеллез является тяжелой инфекцией, основная опасность которой заключается в негативном воздействии токсина, выделяемого бактериями, на органы и системы человека. Наиболее частыми осложнениями являются эндокардит – основная причина смертности от этой инфекции, артрит, приводящий к деформации суставов и костей, воспаление репродуктивных органов, печени и селезенки, а также инфекции нервной системы.

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