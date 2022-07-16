Общество

ТВ и радио 18 июля временно отключат в Волгограде

Общество 16.07.2022 20:01
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16.07.2022 20:01



В Волгограде 18 июля ожидаются кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями, сообщили в Волгоградском филиале российской телевизионной и радиовещательной сети.
Так, 18 июля из-за профилактических работ с 02:00 до 10:00 не будут вещать две радиостанции. С 07:00 до 16:00 по этой же причине трансляцию приостановят РТРС-1, РТРС-2, Первый Волгоградский канал, Ретро ФМ, Русское Радио, Радио Дача, Новая Волна, Радио Максимум, Наше Радио, Орфей, Радио книга, Европа плюс, Студия 21, Маяк, Радио России ГТРК Волгоград, Радио 7, Мир и Вести FM.

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