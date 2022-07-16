ТВ и радио 18 июля временно отключат в Волгограде

Общество 16.07.2022 20:01
0
16.07.2022 20:01
В Волгограде 18 июля ожидаются кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями, сообщили в Волгоградском филиале российской телевизионной и радиовещательной сети.
Так, 18 июля из-за профилактических работ с 02:00 до 10:00 не будут вещать две радиостанции. С 07:00 до 16:00 по этой же причине трансляцию приостановят РТРС-1, РТРС-2, Первый Волгоградский канал, Ретро ФМ, Русское Радио, Радио Дача, Новая Волна, Радио Максимум, Наше Радио, Орфей, Радио книга, Европа плюс, Студия 21, Маяк, Радио России ГТРК Волгоград, Радио 7, Мир и Вести FM.
«Все дырявое, нет ничего»: в Волгоградской области град разорил бахчеводов16.07.2022 17:02
Общество 16.07.2022 17:02
В Волгограде умывают улицы16.07.2022 16:09
Общество 16.07.2022 16:09
Грандиозная стройка намечается у проходных стадиона «Трактор» в Волгограде16.07.2022 15:25
Общество 16.07.2022 15:25
Конец мучениям?: в Волгограде готовят проект ремонта многострадального путепровода16.07.2022 12:12
Общество 16.07.2022 12:12
Бочаров учредил памятный знак к 80-летию Победы в Сталинградской битве16.07.2022 10:30
Общество 16.07.2022 10:30
Волгоградцам прилетели загадки из космоса16.07.2022 08:54
Общество 16.07.2022 08:54
Волгоградские артисты выступили перед ранеными участниками СВО16.07.2022 08:20
Общество 16.07.2022 08:20
В Советском районе Волгограда перекроют дорогу на Лысой горе15.07.2022 22:32
Общество 15.07.2022 22:32
Как отдохнуть в Волгограде в выходные: афиша15.07.2022 22:27
Общество 15.07.2022 22:27
Волгоградцев пугают фейком об изнасиловании 15-летней девочки15.07.2022 20:38
Общество 15.07.2022 20:38
Путин наградил волгоградского чиновника Медведева за безупречную службу15.07.2022 20:06
Общество 15.07.2022 20:06
Умер бывший главный тренер волгоградского «Ротора» и сборной России15.07.2022 20:04
Общество 15.07.2022 20:04
«Ушел из больницы и не вернулся»: в Волгограде пропал тяжело больной мужчина15.07.2022 19:47
Общество 15.07.2022 19:47
В Волгограде стартует проект поддержки предпринимательства15.07.2022 19:06
Общество 15.07.2022 19:06
«День недели — суббота»: в Волгограде рекламу сети по продаже суши признали неэтичной15.07.2022 19:02
Общество 15.07.2022 19:02