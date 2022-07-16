Волгоградские артисты выступили перед ранеными участниками СВО









Артисты волгоградского гарнизонного Дома офицеров выступили с концертом в военном госпитале в Волгограде. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в этом медицинском учреждении находятся на лечении военнослужащие, участвующие в спецоперации на Донбассе. Концерт прошел в клубе госпиталя.

- Артисты исполнили патриотические песни о России, защитниках Отечества, эстрадные композиции о человеческой доброте, вере в будущее и любви. Изюминкой выступления стало исполнение вокалистами песни «Донбасс за нами и с нами бог», написанной жителями Донецка – поэтом Владимиром Скобцовым и композитором Михаилом Хохловым, - сообщили в Южном военном округе.

Военнослужащим передали открытки с пожеланиями крепкого здоровья, которые написали им школьники и воспитанники детских садов.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



