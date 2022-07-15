Общество

В Советском районе Волгограда перекроют дорогу на Лысой горе

Общество 15.07.2022 22:32
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15.07.2022 22:32


В Советском районе Волгограда 17 июля на территории мемориального комплекса «Лысая Гора» состоится памятное мероприятие. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, для безопасности участников с 17.00 до 24.00 на территории мемориала, а также на подъездных дорогах будет действовать пешеходный режим.

- У мемориала соберутся представители ветеранских и молодежных организаций, - пояснили в мэрии. - После церемонии возложения к обелиску «Высота 146» цветов и венков, участники мероприятия посмотрят художественный фильм «Они сражались за Родину» на установленном на территории комплекса импровизированном «киноэкране».

Автовладельцам советуют заранее выбирать объездные маршруты  в указанный период.

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