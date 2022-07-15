В Волгограде стартует проект поддержки предпринимательства





В Волгограде 19 июля пройдет прием по защите прав предпринимателей. Как сообщает ИА «Высота 102, уже в это воскресенье в региональной приемной председателя партии «Единая Россия» бизнесмены смогут получить консультации по теме осуществления коммерческой деятельности, взаимодействия с надзорными, контролирующими, профильными структурами и другим вопросам.

Прием проведет депутат Волгоградской городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Предпринимательство» Иосиф Ефремов. Также примут участие в обсуждениях представители Волгоградского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Записаться на прием можно по телефонам: (8442) 33-18-10, 33-16-84.Также по электронной почте: op@volgograd.er.ru.

Адрес приемной: Волгоград, ул.Советская д.11.