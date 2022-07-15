«Иду по снегу в июле»: жуткие последствия града в Волгоградской области сняли на видео

Общество 15.07.2022 10:20
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15.07.2022 10:20
Леденящие в буквальном смысле слова душу последствия стихии сняла на видео жительница Волгоградской области, которая накануне направлялась в Ольховский район, где перед этим бушевала непогода. Как сообщает ИА «Высота 102», все поле и лесопосадка покрылись снежными шариками размером с перепелиное яйцо – такой силы град здесь прошел.
Автор видео не могла скрыть своего изумления.
– Смотрите, идут по снегу в июле, – рассказывает она и демонстрирует на видео зимний пейзаж.
Напомним, 14 июля в некоторых районах Волгоградской области, как и обещали синоптики, пронеслись смерчи и ливни, выпал крупный град и ударили молнии.
Непогода натворила немало бед во Фроловском, Алексеевском, Камышинском, Иловлинском и Котовском районах.
Видео Виктория Рогозина.
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